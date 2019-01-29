竹市海水川溪遭污染 檢驗出含酚類有害物質

2019-01-29 16:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會民進黨團今天針對香山區海水川溪上個月遭不肖廠商鑫磊水泥製品公司汙染事件，對環保局第一時間採樣送檢的檢驗報告已有結果情形召開記者會，民進黨黨團要求市府嚴懲違法業者、並要落實代位求償和要求建立預防機制，避免未來再有相同的溪流遭不肖業者偷排。

依據新竹市環保局提供的檢驗報告，竹市議會民進黨團幹事長劉康彥表示，工研院綠環所最新檢驗報告顯示，廠商桶槽外洩的液體含有《水汙法》公告的有害物質「酚類」，部分地區的水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量則超過放流水標準，對此，除要求環保局要加強清理外，也要求環保局後續除已提告、更應追蹤堆置在廠區內的污泥和廢水的清除去向，不能造成二次污染。

民進黨團也要求鑫磊水泥製品公司在未登記的廠區設立儲存槽並進行生產作業，有規避檢查意圖，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到污染，呼籲檢方及環保局，以最嚴格標準的刑法第190之1條起訴，嚴懲違法業者。

此外，由於海水川溪兩側有零星農地與菜園，若小農對於農作物、農地是否遭受污染有所疑慮，也要求市府設立專責窗口，提供民眾進行諮詢，必要時協助民眾展開代位求償。

同時要求市府全面掌握竹市水泥產業相關業者，對其廠區進行總體檢，查看是否有造成水汙染之虞，若有相關情事，應即刻開罰並要求限期改正。且市府應正視灌排分離落實問題。

新竹市環保局副局長洪明仕表示，環保局已要求廠商將受汙染的3公里長海川溪底泥全部清除，清出80公斤的死魚以及回收40公噸受汙染水源，清出4000立方米的汙泥，且需暫放在廠區內，等待檢方調查結果。

洪明仕也說，市府已緊盯業者將所有有害物質全部清除，而檢驗報告中並未有重金屬檢出，大多是揮發性質物質，但有檢出有害物質「酚類」，已將報告結果提供檢方偵查，市府除依水污法開罰250萬元，此案也已進入司法程序，市府會後續追蹤究責。

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