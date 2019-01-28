高市水情不佳 高屏溪流量比去年同期大減1倍

2019-01-28 23:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年無雨，造成水情不佳，高屏溪流量逼近警戒值，因應春節用水量大增，水公司呼籲民眾節約用水，市府昨起開放污水處理廠每日3萬5000噸放流水，提供營建工地防揚塵使用。

根據氣象局統計，南台灣自去年9月降雨過後，迄今沒有明顯降雨，僅歷年同期平均降雨量2成，造成高屏溪流量持續下探，目前剩下每秒17立方公尺，比去年同期每秒41立方公尺，流量減少超過1倍，逼近警戒值每秒12立方公尺。

由於高市沒有大型水庫，每日民生用水約110萬噸，仰賴自高屏溪取水，又與台南共用南化水庫，目前蓄水量近6成7，兩地展開調配供水因應，由高市日取水5萬噸支援台南，一旦高屏溪流量低於警戒值，轉由南化水庫支援高雄用水。

水利局昨起開放5座污水處理廠，每日提供3萬5000噸放流水，讓營建工地申請作為防揚塵等，但非人體接觸使用，並盤點抗旱水井整備，協調農田水利會、台糖等大約150口，佔全市總水量1成。

值得一提的是，近年來氣候異常，去年春雨大減，等到6月才下雨，農業灌溉用水更爆發搶水大戰，南水局今年協調農田水利會提前因應，啟動一期稻作分區供灌，加強田間灌溉管理，確保供灌至5月下旬收割。

水公司第七區管理處表示，春節連假用水量大增，民眾習慣除夕大掃除，是每年用水量高峰，容易造成管線末端或地勢較高地區水壓不足，呼籲民眾節約用水，提前大掃除，錯開用水尖峰。

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