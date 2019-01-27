屏東為老屋注入嶄新生命首例 「綠活妝顏」引領風潮

2019-01-27 23:55

〔記者張忠義／屏東報導〕響應國際減碳義務，屏東縣政府與經濟部能源局攜手合作，在綠建築政策的推廣下，屏東市區逢甲路上日治時期近百年的4連棟老屋為示範首例，特別舉辦「綠活妝顏」成果發表會，將老屋的「莊嚴、妝顏」結合綠能再生，讓老建築得以蛻變，再展新容顏。

屏東市承襲日治時期都市紋理，又以屏東車站為地標延伸，逢甲路可謂為都市門戶的重要道路，經調查後發現數棟富有洋樓美學、日式元素的老房子。在建築師與各戶屋主接洽後，發現多處殘破，白蟻、壁癌、漏水等問題令人卻步，各方秉持決心，仍要給日漸凋零的老靈魂一個重生的機會。

縣長潘孟安表示，近年來綠建築及老屋保存意識逐漸形成風潮，縣府以「綠活妝顏」理念，研擬屏東市老屋風貌改造計畫，本連棟老屋為縣府補助民眾修繕的首例，感謝過程中屋主一同支持響應，經過兩三年的溝通與修復，工程雖然不大，卻非常有有意義，期許讓歷史街廓風味再現，促進社區活力。

城鄉處處長李怡德表示，為彰顯老屋核心，經現場勘查並提供補助，由社團法人屏東縣建築師公會竭心設計，融合綠建築理念，並恢復老建築特色元素，將既有如山牆、三等分開窗及各類飾條等予以修繕、保留，甫現代工法進行管線整理，勾勒出老屋原有的韻味，透過建築師團隊與屋主共同參與，為老屋注入嶄新的生命。

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