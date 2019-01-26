《大三元》上映宣傳 選台南這家彩券行原因曝光

2019-01-26 22:52

〔記者王捷／台南報導〕年節上映的賀歲國片《大三元》內容與彩券相關，因此與台彩合作希望能找間彩券行當一日店長宣傳，在全國百間彩券行中，選中台南的「金鑽」彩券行，原來是因為這間彩券行有5次頭彩開獎紀錄，老闆陳嘉君還有「全國最誠實」的封號，不過他謙虛說，是因為台彩南區經理尤素慧的大力協助。

26日《大三元》劇組與演員王彩華、巴鈺、許富凱南下擠進金鑽彩券行當一日店長，在店門口發包子與粽子給來排隊買彩券的民眾，並宣傳近期要上映的新片，演員一到店門口立刻大排長龍，爭相與演員近距離接觸。

別小看這間不到20坪的彩券行，不是因為演員來了才有高人氣，金鑽彩券行是台彩「南區」（雲林以南）的業績冠軍，不僅如此，一間彩券行能開出一次頭彩就能讓老闆說上一輩子，但金鑽彩券行在5年內開出4次頭彩，讓民眾覺得該間店運氣特別好。

另外，金鑽的老闆陳嘉君，還有「全國最誠實老闆」的封號，4年前有一名顧客買了一張彩券卻隨手丟在店內，老闆黃嘉君覺得可惜拿來對獎，沒想到卻中了1800萬元的彩金，當下他貪財的念頭遲疑了一秒，最後選擇不私吞，將彩金還給顧客，還婉拒了顧客給他的萬元紅包，讓他被譽為「最誠實的老闆」。

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