假新聞？東海大學教授受訪 姓名竟被誤植為「曾豪孝」

東海大學政治系教授沈有忠昨日接受中天電視訪問，沒想到訪問片段播出後姓名竟被誤打成「曾豪孝」，教授本人無奈表示，「原來在中天新聞的定位，我就是豪洨啊」。（圖擷取自臉書專頁「Issue Republic 議題共和國」）

2019-01-26 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕東海大學政治系教授沈有忠昨日接受中天電視訪問，沒想到訪問片段播出後姓名竟被誤打成「曾豪孝」，網友痛批「太不尊重」，沈有忠教授本人也無奈表示，「原來在中天新聞的定位，我就是豪洨啊」。

昨日有網友眼尖發現，中天電視訪問的沈有忠教授，姓名欄竟被誤植為「曾豪孝」，是中文「真好笑」、台語「真豪洨」的諧音，讓網友痛批「不尊重」、「太故意了」、「這個誤植完全沒邏輯」，還有許多沈有忠教授的學生跳出來抗議，「為什麼要侮辱我尊敬的師長？」。

東海大學政治系的沈有忠教授本人也透過臉書回應，他昨日下午特別穿了正式的西裝受訪，「晚上才知道我是豪洨」，並幽默自嘲「（中天電視）可能說出很多同學的心聲」。沈有忠後來也另發一篇文章呼籲媒體，「在遇到立場相左的時候，互相尊重、平衡報導」，希望媒體可以「多放一份心」給台灣，讓台灣越來越強壯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/