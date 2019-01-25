台大新竹生醫園區分院趕進度 爭取年底開診

2019-01-25 21:52

［記者廖雪茹／新竹報導］繼中國醫藥大學新竹附設醫院在去年底營運，國立台灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院第一期醫療大樓幾已興建完成，目前內部裝修中；院方表示，預計8月間完工，並將較原訂期程提前約1個月，爭取在今年底開診，新竹縣長期匱乏的醫療資源可望逐步改善。

位於高鐵新竹站對面的台大附醫新竹生醫園區分院新建工程，2017年1月8日動土，第一期興建地下2層及地上8層醫療大樓。台大醫院表示，目前工程進度超過60%，預計8月完工，爭取年底前先開放門診，除眼科及耳鼻喉科外，包括內科、外科、皮膚科、家醫科、婦產科、小兒科等科別都有，急診、住院及加護病房仍預定2020年初營運。

台大醫院秘書吳三隆表示，醫師和護理人員部分，由於人力招募不易，中醫大新竹附醫已先開診，加上人事成本綜合考量，初期將由總院醫護人力添補支援。

新竹生醫園區分院共設728張病床，第一期設置378床，其中一般病床250床，特殊病床128床，明年初將陸續開設。第二期國際醫療中心350床，預計2020年6月動工，2022年底營運。

台大醫院表示，新竹生醫園區分院定位為「台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，將建立優質健檢中心及國際級特色醫療，與IT產業合作，打造智慧型醫院，並與生技醫藥合作，支援轉譯醫學。

該分院除提供一般醫療及急重症醫療服務，預計將設立腫瘤醫學、心血管、腦血管與神經醫學及急重症治療等中心。初期為地區醫院，開診後將爭取升級區域醫院，未來則會與新竹及竹東分院合併，朝新竹台大分院的準醫學中心邁進。

中醫大新竹附醫去年12月17日開診，初期開設100床；院方表示，目前已開70床，將視病患需求及人力調配情形增加床數，預計過年後開到100床。

新竹縣政府衛生局表示，新竹縣病床缺口數1346床，中醫大新竹附醫與台大新竹生醫園區分院營運後，兩院一般急性病床數合計申請974床，可望大幅提升醫療資源。

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