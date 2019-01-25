國3名間匝道春節封3天 林明溱籲彈性封閉

2019-01-25 20:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號名間交流道，春節連假又將封3天！此次過年假期長達9天，前往集集、水里車埕，以及信義，甚至是日月潭的民眾，回程會從名間交流道上國道，惟在2月7至9日（大年初三至初五）3天，名間入口匝道將封閉，全天候「只下不上」，引發地方民眾不滿，就連南投縣長林明溱，也呼籲「彈性封閉」，離峰時段就應解除封閉，才是真正「接地氣」。

名間鄉民表示，匝道封閉害當地人不能就近利用國道，只會造成平面道路壅塞，為何不能透過警力機動交管，若國道可能塞車，再來封閉匝道，一味讓車流塞往南投市區，只會徒增民怨。

縣長林明溱則建議，高公局應採「彈性封閉」，假設在晚間9點過後已經沒有車潮，應可適時解除封閉，才能讓民眾方便使用國道，這樣才是「接地氣」。

南投縣政府工務處回應，高公局考量國道主線順暢，分析過名間匝道的封閉效益，因有助紓解國道車潮，才會封閉入口匝道，至於「彈性封閉」的建議，由於今年高公局已決定3天全封，適度解禁的機會不大。

南投警方則說，春節期間會加強境內重要路口疏導，尤其名間鄉的路段，在匝道封閉時，會將車流引導至腹地較大的中興交流道，力求市區道路能穩定行進。

另外，知名風景區日月潭，以及溪頭，所屬的集集、竹山警分局，也在易塞路段規劃疏導與替代道路，像在日月潭的交通瓶頸點水社，一旦路口壅塞，集集警方就會疏導，並於2月8至10日（大年初四至初六），安排交通事故處理小處進駐潭區，盼能快速排除車禍，維持交通順暢。

鹿谷溪頭地區，竹山警方建議用路人，回程壅塞時可改行至竹林（小半天），連接投55線往竹山；前往國道3號則可選擇車潮較少的南雲交流道，避免與紫南宮，以及竹山交流道的車潮「強碰」。

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