春節台中市區公車不打烊 計程車加成收費2/1實施

2019-01-25 17:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年春節連假長達9天，台中市交通局長葉昭甫今（25）日說，春節期間市區公車照常服務，除夕至初六班次適度調整，計程車運價加成2月1日至10日實施，每趟次加收50元納入跳表金額，11日恢復原規定收費，公車也全面恢復原班次。

葉昭甫表示，2月1日零時起至10日24時止實施春節計程車運價加成措施，期間每趟次加收50元自動計入車資，所有計程車已全面換新表，內建功能選取春節加成，乘客需依計費表跳表金額支付車資，司機不得再額外加收。

他又說，為使辛苦的公車司機可返家過年，2月4日（除夕）當日14時至24時班次減半，末班車時刻不變；5日至10日期間，將依各路線班次多寡分為4個級距調減發車班次，由客運業者視營運需求增減，首、末班車時刻不變。

交通局表示，為使春節期間交通順暢，行經鐵、公路場站、機場、名勝古蹟及風景遊憩區的各線公車，將機動調配班次，部分熱門旅遊地區維持原核定班次行駛，相關資訊可至交通局網站查詢。

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