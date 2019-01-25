「當肯」再授權花蓮家鄉裝置藝術 仰天意境阿伯也迷

2019-01-25 14:30

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市第二座當肯（Duncan）裝置藝術，今早現身市區大禹街，高達5公尺的手機框景，內有當肯攀爬造型，雖反映現代人愛滑手機意涵，但抬頭仰天姿態，也讓民眾形容「超勵志」，直呼正面、背面皆有戲，療癒感十足，就連阿伯也癡迷。

花蓮市首座當肯裝置藝術，位在舊鐵道商圈行人徒步區，每天均會吸引民眾和他搭肩「麻吉」合影，今天在大禹街口吊掛裝置的第二座，是由台積電慈善基金會捐贈、國內知名插畫家當肯授權，盼在市區商圈的發源地，為花蓮震後即將屆滿週年的花蓮市，帶動更多觀光商機。

花蓮市公所主任秘書翁美華說，當肯粉絲專頁高達逾百萬人氣，加上當肯是花蓮人，基於對家鄉的回饋，授權第二座裝置藝術，有助活化大禹街及中華路商圈的商機，下一處裝置藝術點，有意規劃在中山路自由廣場，目前也計畫與多名藝術家合作，為花蓮市打造更多美麗地景。

花蓮市長魏嘉賢說，對於當地店家希望能與當肯合作，推出聯名商品，現階段也積極接洽並轉達店家心聲，盼能促成聯名商品的合作關係，今天裝設後已隨即進行穩固藝術品工程，預計近日就能開放，讓民眾駐足拍照、打卡。

建築師謝偉士說，當肯插畫非常接近一般人的生活，像是爬牆、搬石頭或偷看別人的窗戶等，都是現狀的一環，有些人想做卻不敢做，因此當肯插畫意境的表現，常讓人看了會心一笑。

他強調，手機框景造型反應現代網路發達及智慧手機的便利性，幾乎每個人每天都在滑手機，大禹街的裝置藝術只是系列作品中的其中一筆，未來還有更多伏筆，絕對能讓民眾有所期待。

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