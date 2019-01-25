學測英語作文考推銷台灣 考生舉台灣民主最值得驕傲

2019-01-25 11:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測今天登場，上午第一節英語作文考台灣優點及最感驕傲之處，並提及要如何推銷台灣，台中考生認為題目不難，多數考生舉台灣風景及美食是優點，也有考生認為台灣民主最令人感到驕傲，可向全世界推銷台灣的自由民主。

台中考區張姓考生認為，台灣最美的是風土民情與人民，除介紹台灣文化、風土人情之美外，強調台灣人民善良且樂於助人的一面，他認為時下網紅及youtober流行，可善用網路推銷台灣。

葉姓考生則認為台灣最大的特色是小小的面積，卻有各式多元的地理環境地貌與四季之美，簡直是「縮小版的世界風主大集合」，包括有火山，連楓葉、雪景都看得到，甚至連美食也是世界大融爐，既有在地特色，近年隨新住民加入，使得美食也無國界，都可利用這些特點來推銷。

另一名陳姓考生則說，一看到題目就想到台灣最令他感到驕傲的是「台灣的民主」，可以自由選舉、自由言論，又是華人社會中完全民主的國度，最值得向世界展現台灣的民主，他說，政府努力往國際舞台拚外交，人民則要利用各式到國外或跟國際友人交遊機會，展現台灣人民的民主特質，讓世界看見台灣因自由民主而發光的一面。

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