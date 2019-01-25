今學測首日考英文國文社會 考生抵試場最後衝刺

〔記者黃耀徵／台北報導〕大學學科能力測驗今（25日）登場，第一天考英文、國文（選擇題）、社會，考生一早就抵達試場作最後衝刺。

中央氣象局表示，今天天氣與昨日相似，各地為晴時多雲，台北市區內一早就是陽光普照的好天氣，考生在陽光相伴下步入試場。

另外，大考中心也提醒考生務必攜帶有效證件正本應試，否則可能因違規被扣減成績。

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