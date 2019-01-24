登北大武受傷吊掛！男吃屏東首張罰單 恐要付加班費油料費

2019-01-24 23:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東去年公告登山自治條例後，首度開出舉發單，台中博誼旅行社代辦攀登北大武山活動，昨天（23日）傳出團員受傷意外，警消救難人員冒著零下低溫上山救援，今天順利協助受傷的蔡姓男子，以空勤總隊直升機吊掛送醫。但屏東縣消防局經查發現，蔡男未符合屏東縣登山自治條例規定，除了開出舉發單，也擬要求蔡男支付出動搜救人員的加班費及空勤總隊AS364直升機的16萬元油料費。

冷氣團來襲，北大武山入夜後降至0度以下低溫，屏東縣消防局昨天獲報蔡男受傷訊息後，立即派遣5車14人及義消6人，冒著高海拔低溫漏夜上山救援，今天清晨5點50分，搜救人員以軟式擔架搬運傷者到檜谷山莊附近平台，申請空勤總隊直升機支援後送傷者，上午7點49分吊掛成功前往台東機場，由台東縣消防局將傷者後送至台東馬偕醫院就醫。

根據屏東登山自治條例規定，登北大武山超過4.2K處，往上就要依自治條例規定才能攀登，包括申請入山、保登山綜合險、團員中至少一人須具基本救命術證照課程以上的相關證照，還要攜帶衛星定位儀等。

未依規定保登山綜合保險

屏東縣消防局經查發現，旅行社代蔡男等9人申請入山，團員中有成員具救護證照，但只有保旅遊平安險，沒有依規定保登山綜合保險。

消防局指出，將依違反規定裁罰1萬至5萬，同時也擬要求支付搜救人員加班費及空勤總隊直升機16萬油料費。

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