登山北大武傳意外 直升機吊掛成功救援

2019-01-24 09:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台中博誼旅行社昨天向消防局報案，該團1行9人從台中出發攀爬屏東縣泰武鄉大武山，下山時其中1名男性團員受傷無法行走，屏東縣消防局獲轉報後，搜救人員冒著低溫出動救援，昨天下午接觸傷者後，發現傷者疑似肋骨斷裂無法行走，今天上午7點49分，吊由空勤總隊以直升機吊掛，成功協助傷者下山就醫。

屏東縣消防局指出，23日上午11點15分接獲台中市消防局轉報，台中博誼旅行社團員1行9人，22日從台中出發，前往屏東縣泰武鄉北大武山登山，預計24日下山，下山時於登山步道7.4k處，其中1男性團員受傷請求支援。

冷氣團來襲，北大武山入夜後降至0度以下低溫，屏縣消防局獲報後立即派遣第二大隊、特搜大隊及泰武分隊，由第二大隊大隊長程冰霜，帶領5車14人及義消6人，冒著高海拔低溫前往救援，昨天下午16時06分林務局駐守人員回報已接觸傷者，初步協助傷者前往檜谷山莊，昨天晚間19時20分搜救人員與傷者會合，經評估傷者疑似肋骨有斷裂，因此暫留宿於檜谷山莊，今天上午5時50分搜救人員以軟式擔架，協助傷者搬運至檜谷山莊附近平台，並申請空勤總隊直昇機支援後送傷者，上午7時49分吊掛成功前往台東機場，由台東縣消防局將傷者後送至台東馬偕醫院就醫。

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