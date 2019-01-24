觀光海嘯逆勢衝高 小琉球全年達56萬人次 超越大鵬灣

2019-01-24 23:30

［記者陳彥廷／屏東報導］大鵬灣小琉球終於出現黃金交叉！

大鵬灣國家風景區管理處轄管大鵬灣及小琉球觀光業務，小琉球是近年台灣最夯的觀光熱點，甚至在去年屏東的觀光「海嘯」中仍逆勢成長，去年遊客人次統計，小琉球4個風景區的門票統計是歷年首度超過50萬次，創下紀錄，至於大鵬灣全年僅42萬次。

小琉球是屏東縣的離島，近年受惠海天一線的景色以及悠閒的慢活和潮間帶等，吸引不少遊客，近年更因為保育類的野生海龜復育有成，成為週邊海域最強的吸客利器，去年全年統計高達56萬人次，不僅一舉突破50萬大關，1年成長10萬人次、27%，令人咋舌，且這還是大、小兩地在2014年的統計標準校正後，首度出現「小」大於「大」的黃金交叉。

小琉球的觀光發展，在這兩年屏東的「觀光海嘯」中顯得難得，堪稱逆勢「衝浪」；鵬管處長許主龍指出，小琉球的旅遊未曾退燒，就是歸功於得天獨厚的自然條件，一直以來都不受中國團客的影響，也因此在大環境不佳下，卻能持續引領風騷。

不過，小琉球的離島環境、生態等，是否能負荷如此多的人潮，環境承載量這幾年也成備受關注的環境議題，許主龍表示，為針對小琉球的環境承載量，已發包研究案，預計今年中就會出爐。

小琉球的旅遊人次來自4風景區門票統計，長期以來都被懷疑過於保守，當地觀光業者認為「不是所有遊客都會到風景區」、「從交通船、人潮一直來看根本不止50萬人」，據估實際登島早已突破110萬人。

對此，許主龍說，目前最具指標的還是門票數，至於搭船人數有當地人進出等，未直接簡化成遊客數目有其考量。

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