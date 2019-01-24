學測萬名考生將登場 老師提醒「帶把尺」免失分

2019-01-24 19:19

［記者黃旭磊／高雄報導］108學年度大學學科能力測驗明、後（25、26日）天舉行，市區超過萬名考生登場，試務人員提醒攜帶有照片身份證件，並帶尺避免錯填選擇題失分。

高雄市有15325名考生報名108學年度學科能力測驗，由國立高雄師範大學（高師大）、中山大學及高雄大學等3所國立大學負責3考區試務，高師大校長吳連賞今天（24日）下午檢查10間身心障礙試場，將供13名妥瑞氏症、焦慮症、腦性麻痺、自閉症、學習障礙及脊隨肌肉萎縮症病友應試，各科時間延長20分鐘不等。

高雄大學表示，學測取消製發准考證，考生以國民身分證、附照片健保卡、居留證、護照、駕駛執照（均需正本，5擇1）應試，提醒學生證、無照片健保卡，或證件影本都是無效證件。

1名大學教師建議，第1天考科為英文（100分鐘）、國文（選擇題，80分鐘）、社會（110分鐘），多為選擇題型，以往常發生錯填題號導致失分，建議帶把尺，長約10-15公分，答題時遮住下題依序作答，可有效避免填錯扣分。

中山大學提醒，第2天考科為數學（100分鐘）、國語文寫作能力測驗（國寫，90分鐘）及自然（110分鐘），今年調整節次及考試時間，考生遲到超過20分鐘無法應試，至於已進入試場，考試後60分鐘內不得離場，違者該科以零分計算。

高師大教務長唐硯漁提到，近年違規以攜帶手機入場、試場內飲食、喝水或嚼口香糖，及鈴聲響畢仍繼續作答等違規最多，提醒考生注意。

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