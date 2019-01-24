9天春節連假 公路局未雨綢繆規劃疏運防壅塞

2019-01-24 17:41

［記者陳賢義／台東報導］9天春節連假，公路局第三區養護工程處未雨綢繆規劃疏運防壅塞，針對台9及台11線上通往風景區易壅塞路段，規劃相關交通疏導策略、疏導措施、管制措施、配套措施，包括替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場及加強違規取締等，籲民多多使用大眾運輸工具，遇問題可撥打0800-231-035的24小時客服專線。

第三養工處表示，預估2月3日至9日為旅遊高峰、2月10日為收假高峰，已針對台東地區轄管省道，包括台9線金崙風景區、多良火車站、台九線乙東37替代道路（台東市區）、台9線初鹿牧場、台9線金城武樹附近、台9線與台20甲線路口（池上街道）、台9線與東8之1線路口（關山街道），及台11線上小野柳、水往上流、三仙台與八仙洞，通往鄰近風景區易壅塞路段完成相關交管措施；另也針對屏東一年一度燈會盛事，可能順勢抵東旅遊的車潮規劃疏運路線。

第三養工處表示，針對通往風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交通疏導策略、疏導措施、管制措施、配套措施，包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等，籲用路人行駛替代路線遵循設置於轉向路口前的螢光黃綠色指引標誌，及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段。

其次，公路局「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，民眾手機、平板下載「幸福公路APP」隨時掌握最新路況；另交管措施也包括省道大客車禁行路段、大客車行駛應特別注意路段，於「全國大客車禁行及行駛應特別注意路段及時段」網頁，提供瀏覽及下載資料參考。

第三養工處也提醒民眾在春節期間，儘可能避開交通尖峰，假前做好車輛保養及檢查，避免途中發生車輛故障情形，上路前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，配合地圖妥善規劃行程，隨時留意收聽路況報導，且勿任意違規停車，並遵守各路口執勤員警的指揮疏導。

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