桃機春節人潮恐爆量 長榮、立榮每日4點15分開櫃受理登機報到

2019-01-24 16:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場春節旅運高峰將至，長榮航空與立榮航空於桃園國際機場出發的所有自營航班，從1月26日至2月17日將調整出境航班報到櫃檯服務時間，報到櫃檯自上午4點15分開始受理，報到結束時間則由航班起飛前40分鐘調整為前60分鐘，建議旅客於航班起飛前3小時至機場辦理登機手續，並於航班起飛前1小時完成報到及行李託運作業。

長榮航空表示，為避免旅客於人工劃位櫃台排隊久候，建議旅客於航班起飛前1.5小時至48小時前，先使用EVA Mobile App或官方網站，辦理長榮、立榮航空國際線航班報到手續，手續完成後即可取得電子登機證或網路報到確認單。未先辦理網路報到的旅客，可於航班結束報到前，利用桃園機場使用自助報到機，快速取得登機證。

報到完成後，旅客可利用自助行李託運櫃檯託運行李，省下等候人工託運的時間。此外，長榮航空於桃園國際機場第二航廈18、19、20號櫃台，皆設有快速報到服務櫃檯，替已完成報到手續的旅客，提供行李託運服務。

計劃於市區預辦登機的旅客，機場捷運台北車站A1站服務時間為每日上午6點至晚上9點30分，最晚報到時間為各航班起飛前2小時，行李託運最晚受理時間則為各航班起飛前3小時，該區僅受理當日長榮航空與立榮航空於桃園機場出發的自營航班，飛往加拿大的航班則不予受理。

長榮航空提醒旅客，完成報到及行李託運作業後，務必預留充裕的時間，完成手提行李檢查、證照查驗等通關手續，長榮航空與立榮航空所有自營航班，登機手續將於航班起飛前10分鐘結束作業。

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