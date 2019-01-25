點出與中國的不同！加國藝術家：到死為止每年都要去台灣

2019-01-25 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕一名三度造訪台灣的加拿大藝術家安蒂（Andie），日前在影片中提到自己不喜歡去中國旅行的原因，她表示「感覺在某種程度上，我給中國賺的任何一分錢，好像都是在贊助一個不尊重人權的政府」；比起中國，安蒂更愛台灣的城市，也喜歡這裡居民互動的方式，她在影片中立下重誓表示：「我告訴大家，我從現在開始到死，我每一年都會想辦法找時間去台灣」。

時常以外國人角度拍攝影片介紹台灣的YouTube頻道「不要鬧（Stopkiddinstudio）」在20日發布了新的影片，影片中，21歲的藝術家兼劇場燈光設計師安蒂表示，她造訪了台灣3次，2017年第一次來台時純粹「只是想來」，回加拿大後她還為此寫了一齣15分鐘的舞台劇《今晚睡在這裡》，內容提及「雷雨可以有多大」、「嘗試臭豆腐」以及「旅途中克服的所有困難」。

舞台劇結束後，有人問她「有喜歡台灣到未來還會再去嗎」？安蒂回答：「我告訴大家，我從現在開始到死，我每一年都會想辦法找時間去台灣」。

安蒂透露，自己對高架橋、高速公路以及稠密的城市情有獨鍾，她非常享受搭捷運、Ubike穿梭在城市中的快樂感；她也表示，雖然自己曾在台南不幸遇過飛車搶劫，不過這裡其他友善的人們及居民間的互動，對她來說，都是另外一種友好的境界。

對於許多人問過她，「為什麼不去中國看看」？安蒂表示，她不同意中國對待勞工、人權律師與激進份子的方式，而中國對待藝術家與信仰不同者的方式，更讓她不能接受。安蒂說，「任何形式上攻擊台灣和香港的方式，對我來講都是在攻擊我個人相信的自由價值」，這也成為了她不想去中國旅遊的原因：「某種程度上來說，我讓中國賺的每一分錢，好像都是在贊助一個不尊重人權的政府」。

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