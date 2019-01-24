美中貿易戰台受惠 基隆港貨櫃、散貨裝卸量均成長

2019-01-24 15:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕受惠美中貿易戰等因素，基隆港2018年進港船舶艘次、貨櫃及散貨裝卸量，都較前一年成長，基隆港務分公司表示，會持續優化現有港口設施，並提供航商客製化的港棧作業優惠費率。

據基隆港務分公司統計，2018年基隆港進港船舶艘次，比2017年同期成長2.78％；貨櫃裝卸量成長5.09％，突破313萬TEU；散貨裝卸量也小幅成長0.65％。

航運界人士分析，過去幾年貨櫃航運業產業景氣跌落谷底，航商紛紛朝向聯盟方式經營，並重組航線，加上受惠美中貿易戰，業者為了備貨需求提前拉貨，效益逐步發酵。

基隆港務分公司總經理劉詩宗指出，基隆港貨櫃物裝卸方面以貨櫃為主、散雜貨為輔，為精進港埠整體作業效能，未來將整併東、西岸貨櫃碼頭與後線櫃場，將貨運統一在西岸碼頭作業，並對靠泊該分公司公用自營貨櫃碼頭的航商，以簽訂貨櫃服務協議書方式，提供客製化港棧作業優惠費率。

劉詩宗說，他們已經在西22號、23號碼頭配置3部高性能貨櫃起重機、4部新型門式起重機，並在去年完成櫃場電氣整建工程，目前正在辦理西6號、西27號碼頭鋼管樁打設整建工程。

另外，為了滿足散雜貨物的倉儲空間，在西16號碼頭後線興建4600坪散雜貨物流倉庫，預計今年12月完工啟用；聯外交通配套改善部分，也正在辦理用地徵收作業。

劉詩宗說，透過倉庫改建增建、碼頭結構強化、港區貨運路線整合等工程，增進經營效能；未來將貨、客分流管理，落實東客西貨發展方向，發揮基隆港客貨雙軸心的功能，以強化港埠整體競爭力。

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