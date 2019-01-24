鄧麗君66歲冥誕音樂會 1/26雲林褒忠見

2019-01-24 15:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕紀念台灣著名流行音樂歌手鄧麗君66歲冥誕，雲林縣政府與褒忠鄉鄧麗君文化協會26日下午5點在褒忠田洋村鄧麗君故居舉辦「月亮代表我的心─鄧麗君66歲冥誕追思音樂會」，縣府邀請歌迷朋友一同懷念出生在雲林褒忠鄉的巨星風采。

雲林縣長張麗善表示，鄧麗君是雲林的女兒，台灣的驕傲，美國「時代」雜誌更曾將鄧麗君評為「世界七大女歌星」和「世界十大最受歡迎的女星」，歌唱成就備受國際推崇，而褒忠鄉因是鄧麗君出生地別具意義，透過音樂會的舉辦，除了讓更多民眾瞭解褒忠，藉此緬懷這位永遠的天后。

雲林縣褒忠鄉鄧麗君文化協會總幹事李堃玄表示，協會1月26日舉行鄧麗君紀念音樂會，今年邀請小鄧麗君張瀞云、林秀儀和李淑琪等人演出鄧麗君名曲，讓觀眾懷念巨星風采，帶來「我只在乎你」、「再見我的愛人」、「莫忘今宵」等知名歌曲。

文化處長陳璧君表示，鄧麗君歌聲甜美而有感染力，至今仍有許多歌曲傳唱著，紀念活動和衍生作品仍不斷產出，近年來台灣、日本和中國等地，均可看見結合高科技，打造鄧麗君的3D投影音樂會，可見其魅力不同凡響。

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