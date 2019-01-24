限制塑膠吸管續推 環保署長張子敬：力求政策穩定

2019-01-24 14:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕環保署新任署長張子敬今上任後首次與媒體對談，他表示，前幾任署長在政策法規上變動太快，不斷談修法，但落實層面還需再檢視，未來希望是「政策穩定、作法靈活」；他也提到，在自己任內限用塑膠吸管政策會持續推動，至於先前引發爭議的淘汰老舊車輛則是被外界誤解的法令，該法是一個好的政策工具，無奈當時環署還來不及說明就被認為要強制汰換老車。

張子敬說，自己是第一個從環保署培養出來的環保署長，不敢說對所有環署業務都很熟悉，但現在自己接任署長，對於各界關心的政策和法規認為都有可以努力的方向；張子敬說，他認為前面的署長在政策法規上都變動太快，一直修法但落實度還可以再檢視。

張子敬說，未來在推動政策上，希望能針對解決問題再討論修法，而且是非透過修法不能解決的問題再修，且要對症下藥，若不是要解決問題修法只是擾動而已。張子敬說，外界對自己的看法多是事務官出身，做事比較保守，但他認為政策上要穩定、做法要靈活，一個辦法若執行上有障礙可以很快地進行調整，也不需拘泥於現狀。

媒體問及，先前引發爭議的限制塑膠吸管和淘汰老車政策是否會在任內繼續推動？張子敬表示，吸管政策將持續推動，至於淘汰10年以上老車也不是問題，只是當初環保署來不及說明就被外界誤導。

張子敬說明，法令的意思是在考慮環境需要，且其他作為達不到空品要求時，加嚴標準就是一個政策工具，但當時卻被大家解讀為一定會實施，他強調，當環署認為現行補貼措施都無法達到空品要求時，才有可能考慮汰換老車，否則就不會使用。

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