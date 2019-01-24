高美館迎豬年 1800件「小感動豬」彩繪作品來囉！

2019-01-24 14:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為迎接豬年，高美館與高市教育局、與學學文化創意基金會合作推出「感動豬」兒童暨青少年彩繪特展，來自高雄等6縣市、69所共1800件「小感動豬」彩繪作品，看孩子如何運用色彩，表達在地的情感與認同，展現多元的色彩觀察及豐沛的創作能量。

高美館長李玉玲表示，自2016年「感動猴」在高美館展出開始，如今已邁向第4年，每一年都讓來館的觀眾為孩子們的創意驚艷不已，今年在高美館展出的參與彩繪學校更由去年51所學校增加到69所，高達1800件的作品，超越歷年展出件數。

今年的策展構想來自家戶必備的「小豬撲滿」，圓嘟嘟的身軀承載著許多小朋友美好的願望，展場設計與小感動豬造型互為呼應，滿滿的小豬撲滿彰顯了美感能量的強大，更象徵著金豬年豐收與希望。

此次展出也結合了高美館典藏，展出藝術家吳長蓉錄像作品，讓觀眾透過繽紛如萬花筒視覺感的影像，一窺養豬農家生活，還規劃了聲景（Soundscape）裝置，讓觀眾聆聽小豬仔與豬媽媽的聲音，貼近認識活力充沛的可愛小豬。

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