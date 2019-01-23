這條路施工2年還沒好 民諷：小孩都學會走路了

2019-01-23 21:31

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市龍潭區龍平路前年初拓寬動工，原訂去年底完工，卻至今仍在施作，路面坑坑疤疤，民怨影響交通，譏「騎車像在騎馬」。龍潭區公所表示，由於管線遷移、降埋深度不足及下雨等因素，導致工期展延，已要求廠商儘量趕工、填補坑洞，減少交通衝擊，預定7月可完工。

龍平路拓寬工程，全長約945米，要將現有約4到6米的道路拓寬為12米雙向道，並施作500米人行道、造型路燈等，徵收土地面積約1萬1360平方米，徵收費用約1億5千萬元，工程費3430萬元，總工程經費逾1億8千萬元。

工程由龍潭區公所發包，因地方希望同步電纜地下化，爭取中央經費過程曠日廢時，終在前年2月開工，原訂10個月工期可完工通車，不料又因等待台電的電線電纜地下化設計發包，導致工程拖延8個月，後來公所與該廠商解約、重新招標，前年底再次開工。

拓寬工程一波三折，公所工務課表示，道路開挖後，施工單位發現原有的管線配置過淺、不符現行法規，路面下有電力、自來水及中華電信等各單位的管線，如不透過遷移、降埋，鋪路完工後，重車輾壓下恐致管線破裂，經研議決定再降挖50公分，並協調台電及自來水公司陸續協助遷移管線，屆時會有短暫停水停電，將另行公布時間。

民眾在臉書上抱怨，指工程一拖就是2年多「小孩都學會走路了」，且道路沿線路面坑坑疤疤，騎車像在騎馬，且建材、土方堆在路旁，如為閃避撞上後果不堪設想，希望相關單位能將心比心，給用路人一條好路走。

桃園市議員徐玉樹今邀集相關單位會勘表示，龍平路拓寬工程牽涉多個單位，管線錯綜複雜，非一時半刻能解決，但至少市府須在工程期間，讓民眾往來通行正常；會後公所承諾在月底清除堆積物，並將破損路面填平。

公所說，目前工程進度已達53％，側溝、排水及灌溉溝工程都已完成，因箱涵、變電箱有線路配置問題，且須設置在人行道上，人行道會在工程末期完成，已請管線單位、廠商盡量趕工，整體工程預計7月可完工。

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