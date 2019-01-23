潮州賺大錢！ 春節市集攤位場外轉售價格翻7.5倍

2019-01-23 13:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州春節市集將在除夕至大年初三登場，看準過去市集4天就能湧入20萬人次商機，各地攤商摩拳擦掌準備卡位，今天潮州鎮公所進行一般攤位抽籤，其中有不少人專程來賺「攤位財」，中籤後就在場外轉賣，原本1個攤位租金4千元，在場外轉售後立刻變成3萬，翻了7.5倍。

潮州春節市集抽籤現場人潮擁擠，還有人立刻動起商業頭腦，直接在抽籤場外擺攤販售涼飲、小吃，更有人以1張10元價格販售春節市集地圖，方便攤商選購位置。

不僅抽籤場內場面盛大，場外更是人聲鼎沸，現場民眾手拿市集地圖，搶購剛從場內出爐的中標標單，兜售中標攤位的人則數著大把鈔票，原本1個攤位租金4千元，場外價格則從5千起跳，好一點的位置更上看3萬。

鎮公所表示，場外行為屬於買賣合意，公所只能呼籲民眾避免，一旦發生相關糾紛，公所也將取消其攤位資格。

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