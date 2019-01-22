台中市春節交通疏運 花博分流、公車不打烊

2019-01-22 18:20

〔記者張菁雅／台中報導〕春節假期長達9天，為因應返鄉及出遊車潮，台中市政府交通局今日提出疏運計畫，局長葉昭甫表示，已與高速公路局協調，國道部分路段將開放路肩行駛；另外，花博交通將採取分流措施，針對長途、中途及市區旅次規劃不同行駛路線。春節期間，公車服務不打烊，但會調整班次及時間。

葉昭甫表示，由於國道中部地區原本即為容易壅塞路段，春節假期除建議用路人可行駛替代道路外，市府將透過區域系統控制適時調整路口號誌時制，另國道1號豐原至大雅及大雅至台中的南下路段、國道1號大雅至豐原與國道3號快官出口匝道北上路段在尖峰時間將開放路肩行駛，以因應增加的車流。

台中花博預計將吸引各地民眾前往參觀，葉昭甫指出，請民眾儘量搭乘台鐵等大眾交通工具前往，長途開車民眾建議走國道3號接國道4號到花博神岡停車場，再乘接駁車至花博園區，中途旅次則可南下三義後接台13線，再前往花博，市區旅次建議走台74線接國道3號、國道4號到花博。

在市區交通方面，葉昭甫說，市區公車服務不打烊，但為讓終年辛苦的公車司機可與家人團聚，2月4日（除夕）下午2時至晚上12時班次減半，2月5日（初一）至10日（初六）則試營運需求依比例調整，原核定班次數100班以上，春節期間班距為每20至30分鐘，66至99班為每30至40分鐘，34至65班為每60分鐘，未達34班則依原核定假日時刻發車。

計程車春節費率將從2月1日0時起至10日晚上12時實施，由駕駛人依計費表選取春節費率模式，即每趟次加收50元，若未啟用計費表春節費率的計程車，則不得額外加收。

另外，台中市公有無柵欄的停車場及路邊汽車、機車收費停車格，2月4日至2月8日暫停收費，有柵欄機管制平面停車場及所有立體停車場則照常收費。

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