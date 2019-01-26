天天吃好料》鹿谷菇神推桌菜 獨家醬筍魚問市

2019-01-26 08:59

〔記者歐素美／南投報導〕南投鹿谷沿途都是甕仔雞餐廳，甕仔雞儼然成為鹿谷風味料理！以菇類火鍋起家的「菇神」鹿谷店，鑑於當地人愛吃雞，結合烏骨雞及各式菇類，推出「鴻運百菇烏骨雞」，烏骨雞採用高溫蒸煮，保留原汁原味，養生又美味，並推出八菜一湯的「菇香宴」，讓喜愛桌菜料理的民眾，在吃鍋同時，也能品嚐到南投在地的「醬筍魚」等料理。

「鴻運百菇烏骨雞」採用來自屏東的烏骨雞，加上半野生原木香菇、茶樹菇、巴西蘑菇等，透過蒸氣燉煮，保留雞隻及菇類的原汁及香味，食用時還可再添加金針菇、鮑魚菇、秀珍菇等生鮮菇類，增加纖維質的攝取，養生又健康。

菇神董事長林明順表示，鹿谷附近的餐廳幾乎都賣甕仔雞，菇神料理則以養生為主，因當地人喜愛吃雞，因此配合推出「鴻運百菇烏骨雞」，吃起來比較健康；加上當地人偏好吃桌菜，菇神鹿谷店也特別推出八菜一湯的「菇香宴」，除有百菇烏骨雞湯，並有醬筍魚、涼拌雙耳、百菇扣肉、杏鮑菇、炒時蔬、酥炸新鮮菇類、花菇肉燥、百菇一口腸與麻香猴頭菇雙拼，最後再來一個香菇造型的流沙包及木耳飲，吃飽又吃巧。

林明順說，南投竹山盛產竹筍，酸筍及醬筍都是在地民眾利用竹筍醃製的醬菜，常用在菜色烹調中，醬筍魚就是視季節不同，採用鱸魚或虱目魚，以醬筍烹調料理而成，吃起來帶點微酸，十分下飯；一般爌肉多搭配筍干，菇神則採用菇類墊底，吃起來健康不油膩；杏鮑菇則夏天採用涼拌，吃起來爽口，冬天改以鹹蛋黃料理成金沙杏鮑菇，一樣美味；花菇肉燥及百菇一口腸更是菇神的招牌，讓人一口接一口吃不停。

台中市陳小姐表示，鴻運百菇烏骨雞不僅養生，湯頭喝起來非常的溫潤回甘，相當舒服，冬天喝非常棒，但最愛的是醬筍魚，吃起來帶點酸味，淋點醬汁拌飯，非常開胃。

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