中國經濟「快完蛋」！桃園市議員曝多家企業正返台擴廠

2019-01-23 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前公布去年經濟成長率（GDP）為6.6%，創28年來新低，但數字遭質疑造假，中國人民大學教授向松祚上月更驚爆，2018年中國GDP可能低至1.67%，甚至可能是負數。對此，桃園市議員王浩宇透露，如英業達、台達電等多家大公司，都已投資桃園土地，準備從中國返台建廠。

王浩宇20日在臉書表示，他和財經專家汪潔民一起錄影，並聊到中國的GDP與實際上公布的數字有所出入，不管是國內消費、出口都呈現衰退的趨勢，「而我們的實際遇到的狀況也是如此，回來的廠商不約而同表示，中國經濟真的快要完蛋」。

王浩宇說，桃園的工業用地，在過去半年詢問度大增，大多都是準備要從中國「逃」回來的台商，其中不乏上市櫃企業；光今年一月，有意從中國返鄉回到桃園設廠的企業就有超過百家，這些廠商多數選擇低調，希望在最不引人注意的狀況下撤離中國，避免被中國政府刁難，減少離開中國的損失，而桃園就是他們的首選。

他指出，因桃園距離台北、機場、海港不遠，土地價格又相較雙北便宜很多，目前至少有100家廠商透過桃園市經發局尋覓建廠土地，11家正在興建新的廠房，保守估計將為桃園3萬個以上的工作機會，讓桃園成為經濟發展的火車頭。

「投資金額數百億。」王浩宇22日更透露，廣達、仁寶、英業達、台達電等多家大公司，都已投資桃園土地，準備從中國返台建廠，將創造上萬個工作機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/