外面買不到 傳統榫卯工法木工家具28日首賣

2019-01-22 15:30

［記者王涵平／台南報導］勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度出售職訓木工家具，全榫卯工法、不用1根釘子，市面上買不到，價格還比市價便宜逾5成，28日至31日上午10時至下午4時公開販售。

雲嘉南分署代理分署長劉邦棟表示，全國唯一「創意家具設計及製作班」，每年5期約有500件作品，除了展示、重複利用及捐贈弱勢等用途，今年首度公開販售，並成立鑑價小組，不計工資，僅以材料基本價販售，包括利用桃木、山毛櫸與橡木等材質製作的電視櫃、書架、桌椅、茶几等約356件，回饋民眾，也肯定學員努力的成果。

職訓師林彥甫表示，家具製作方式都是全榫卯，作工繁複，工法及技術水準相當高，製作時間要比一般用釘子做的家具多上10倍，耐用性及強度高，使用年限久。

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