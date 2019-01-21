預防「地雷老師」虐童 他建議政府應該這麼做…

2019-01-21 21:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局今天與南、北家扶中心、勵馨基金會、善牧基金會、中華民國教保總會等13個社褔機構及托育團體代表共同舉行「南市護童總動員 ，社褔攜手反兒虐」記者會，共同宣示反兒虐。對於不當照顧者，與會的社褔團體、保母及托嬰業者均表達嚴厲譴責。

中華民國教保聯合總會副總會長包崇明認為，曾有不良照顧紀錄的保母遊走在托嬰中心與保母系統之間，但彼此的管理系統是無法看出不良紀錄，建議中央應建立不適任托育人員的預警系統，以預防「地雷老師」傷害幼童。

今天參與的單位目前都是在一線負責照顧幼童，社會局希望從最初級的照顧預防工作著手，共同為兒童安全把關。

善牧基金會副執行長陳惠鏡呼籲台南市應有充足的社工人力，以因應多元家庭的複雜問題；勵馨社會福利基金會主任陳貞樺則關注小媽媽的議題，許多小媽媽因為經濟能力不足或社會經驗不足，而導致憾事發生，但是她們的臉書或個人網站事發後可能湧入大批群眾情緒性發言，呼籲中央應建立公權力介入機制，以免傷害擴大。

社會局長黃志中表示，兒少保護涉及的層面太廣泛，近年來透過專業分工由社會、警政、衛生及民政等各個不同部門處理，但卻可能發生不同單位間的資訊不流通，彼此的連結缺乏斷點，而導致兒少保護網出現疏漏。

因此，他提出共構式預防工作模式，將服務對象區分為一般性民眾、具高風險因子家庭、與保護性及具風險性結案的特殊對象等，建置核心資料互通共享機制，由社區不同的預防階層進行關懷。同時也會將一線社工、托嬰中心與保母的培力列為重點工作，並引入未成年懷孕生子及受困婦女等協助資源，落實兒虐的防治。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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