玉山降「雪粒」 算不算今年「初雪」引發熱議

2019-01-21 12:00

〔記者謝介裕／南投報導〕強烈大陸冷氣團來襲，玉山在今日上午8時2分許，天空飄降約3分鐘的雪粒後便停歇，不過，隔了2小時後，在上午10時15分之後，便又繼繼續續出現雪粒，但並非雪花，中央氣象局簡任技正伍婉華說，「雪粒」並非氣象局定義的下雪，所以今年第一場雪還得在耐心觀察、等候。

氣象局玉山北峰氣象站今天觀測到的雪粒屬於固態降水，雖然並非氣象局所定義的下雪，不過，氣象站表示，只要溫度夠低，加上水氣充足，未來3000公尺以上的高山仍有下雪的機會。

氣象人員說，「雪」降落的過程被稱為下雪或降雪，雲中溫度低於攝氏0℃的許多小雲滴在冰晶上互相碰撞凝結形成雪珠，小雪珠是由許多細白的冰粒聚集而成的，即是目前所見到的「雪粒」，不過，當冷空氣逐漸向前推移，上升氣流減弱，雲中水氣直接在冰晶上凝結成較大的形態，便會形成一片片的「雪花」，兩者之間只是形態上略有差異，因此算不算是玉山初雪?也引發外界不同看法，可說是見仁見智吧﹗

玉管處排雲山莊上午11時起，也因温度不斷下降，出現細雨夾帶冰霰的天氣奇觀。

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