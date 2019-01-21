就任縣長首件動土 饒慶鈴卑南國中致詞時竟「發爐」！

2019-01-21 10:15

［記者黃明堂／台東報導］法鼓山捐贈台東縣卑南國中興建柔道健力館，今天早上辦動土典禮，這也是饒慶鈴就任台東縣長首件工程動土儀式，她致詞時，香爐竟然「發爐」，愈燒愈旺！她說，「相信工程一定又快又安全的完成」。

卑南國中去年在普悠瑪事故中，有多位師生罹難，饒慶鈴在致詞過程，特別針對此事，感謝全校師生一起走過風雨。

卑南國中在2016年尼伯特颱風強襲時受災嚴重，導致體育館地下一樓的柔道館及健力館無法訓練，饒慶鈴說，在這種情況下，卑中的柔道及健力選手仍然有優異表現，柔道去年獲全國亞軍成績，健力也有選手獲選國手到蒙古比賽，感謝法鼓山捐贈擁有標準訓練設備的柔道健力館。

今天上午9點舉辦動土儀式，饒慶鈴與議長吳秀華、法鼓山慈善基金會總幹事陳高昌等人共同焚香獻花獻果，隨後下鏟動土，接著饒慶鈴受邀致詞時，香爐開始起火，饒說：「沒關係，讓它自然發生」，從容上講台致詞，結果爐火愈燒愈旺，講了2分半鐘，饒說：「趕快滅火吧」，就在此時，爐火燒盡，自然滅了！

饒慶鈴說，「這個非常旺的現象，象徵工程將在很快很安全的狀況下完工」，不過，她也自嘲：「原來我早一點講完就好了」！現場人員則說應是插香密集且風大，才會燒起來。

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