亂了！ 節氣「大寒」 原屬3、4月開的木棉花熱情盛開

2019-01-20 22:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是24節氣中的「大寒」，顧名思義就是一年中最冷的一天，但南投國姓鄉136縣道上的木棉花，原應在3、4月開花，這兩天卻盛開，花朵火紅艷麗，行經的民眾都嘖嘖稱奇。樹醫生蕭文偉說，時序亂了加上該處的木棉卷對環境氣候變化敏感，以為繁衍後代的時間到了，就拚命開花才能授粉傳宗接代。

今天的節氣「大寒」，但草屯鎮業餘攝影家吳宗鴻，卻在南投縣國姓鄉136縣道上，拍到3、4月的春季才會開花的木棉花盛開美景。吳宗鴻說，這棵木棉花今年提早約2個月開花，火紅的花朵讓人驚艷，卻也擔心天氣異常，對植物界有不良的影響。

樹醫生蕭文偉表示，這一年來氣候異常讓動物與植物都跟著混亂，像近日溪頭路上就發現蛇在爬行，表示蛇的冬眠也被打亂了生理時鐘。

木棉開花是為了授粉繁衍下一代，因為最近天氣暖和，甚至有時中午有如初夏般溫暖，讓木棉花誤以為到了該繁衍下一代的溫暖時節，而大量釋放養分讓花開放，花開了才能授粉，才能傳宗接代。

蕭文偉也說，有人會問為何有的地方木棉花並沒有開？其實這就是個體的差異，對氣候有反應而開花的，應該是對環境變化比較敏感，而該處的木棉花到了春天會不會再開一次，則還無法預測。

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