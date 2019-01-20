竹市3千人拔蘿蔔 柯爸、柯媽都來了！

2019-01-20 12:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市農會今天在古賢里一處2.5公頃的蘿蔔田，開放民眾免費拔蘿蔔，吸引近3000人攜家帶眷參與，數萬台斤的蘿蔔和小白菜、萵苣等在地青菜，讓民眾拔得笑呵呵，直說過年可以加菜了。就連柯爸、柯媽也來感受拔蘿蔔樂趣，農會更以在地食材，請總舖師「辦桌」，席開88桌，與市民同歡，提前感受年味。

新竹市農會總幹事鍾祥銘說，今年農會向農民承租位在東大路與天府路古賢里一處2.5公頃的農地，並早在去年11月底就先灑下蘿蔔籽和小白菜、大白菜和各種應景菜籽，經過8週的成長期，今天是最佳採收日子，便免費開放民眾體驗農家拔蘿蔔樂趣，一早10點不到，已湧入近3000人，大家都是人手一袋，全家總動員齊拔蘿蔔，且個個滿載而歸。

鍾祥翔也邀請柯文哲的爸媽柯爸與柯媽來參與，柯爸柯媽說，現代小朋有很少有拔蘿蔔的經驗，看到大小朋友在田裏拔蘿蔔的場景，讓人回憶小時後的生活，更肯定農會舉辦農村拔蘿蔔體驗活動，讓民眾重溫農家樂，也愛惜食物，了解食材從田裏到餐桌的可貴。

鍾祥銘說，依現場民眾拔蘿蔔全部滿載而歸情況，2.5公頃的蘿蔔田應有數萬台斤的蘿蔔及青菜，此外農會也利用在地食材，請總舖師以在地養的雞鴨和青菜「辦桌」，並供民眾認桌圍爐，在拔完蘿蔔後，全家一起享用豐盛的圍爐宴。

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