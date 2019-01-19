助弱勢兒翻轉未來！南台中家扶募獎助學金 仍有大半缺口

2019-01-19 23:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近期兒虐事件頻傳，讓人痛心不已，弱勢兒的未來需要教育力量翻轉、脫貧，更顯重要，南台中家扶中心預計募集300萬獎助學金，下學期發放給210名碩士到高中職學生，目前仍有一半缺口，期待民眾捐款助學。

就讀台北護理大學生死與健康心理諮商系四年級的小吟，從小受家扶支助，剛考上學時擔心到台北讀書增加家中負擔，而且食宿、交通等開銷都是難題，她說，幸好有家扶獎助學金的幫助，可以安心就學，課餘到禮儀社打工，累積實務經驗，也把握機會到馬來西亞實習殯葬工作，朝著自己想當禮儀師的目標前進。

另一名家扶兒小靜則因父母離異，國中二年級開始接受家扶幫助，求學認真，優異的成績獲得家扶獎助學金助學，高中就立志當警察，大三開始準備警察特考，去年大學畢業同時考取警察資格，目前正在接受培訓等待分發。

南台中家扶主任王金敦說，為了不讓弱勢兒因經濟環境，向夢想妥協，獎助學金扮演重要角色，讓受扶助兒少能有平等及充分學習機會，並運用家扶學習資源，向上提升，也期許透過教育，幫助弱勢學子早日脫貧、從小灌輸同理、尊重的態度，也減少小爸爸、小媽媽，預防兒虐發生。

台中家扶服務1400名身處貧困家境的孩童，近千人是國中小兒少及學齡前幼兒，預計下學期發獎助學金給130名大專和碩班學生，以及80名高中、職同學，依年級、成績、家庭條件發放，同時會要求完成一定的服務時數，讓他們明白有所得有所付出，培養感恩回饋的心態。

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