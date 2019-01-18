辣妹逛百貨大曬「東西半球」 網友暴動：我支持這樣穿

2019-01-18 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕穿這樣逛街真的很狂！今天有網友在臉書分享一段辣妹大露傲人雙峰在百貨公司逛街的影片，其中下半身屁股蛋的「微笑線」，更讓網友大呼「太辣了吧！」、「有身材不怕露，讚」。

一名網友在臉書「爆廢公社」PO出一段15秒的影片，並傻眼的說「為什麼有辦法穿這樣出門...」，影片中可見，一名穿著灰色薄片式小可愛的辣妹，背部整個大鏤空，露出美背，加上這名辣妹上圍太傲人，沒有穿內衣的情況下讓「東西半球」險些曝光，而她下半身短到再也不能再短的熱褲，讓屁股蛋的「微笑線」性感露出，更讓許多網友瘋狂。

這段辣妹曬「東西半球」逛街的影片曝光後，引起許多網友討論，紛紛大讚這名辣妹的身材實在太好，「有身材不怕露，讚」、「一般影片，浪費我30分」、「快去幫她扶手，感覺快掉下來了」、「不管假的還真的，身材就是好，有努力經營」、「很多外國長大的女孩覺得這是健康美」，還有人直呼「我用藝術的眼光，這衣服很好看，我支持這樣穿」。

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