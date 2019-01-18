航警調用4部X光機 投入桃機防疫工作

2019-01-18 21:13

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為加強防範非洲豬瘟，行政院要求自疫區入境的旅客手提行李100％檢查，為縮短檢查時間，減少旅客不便，農委會將會緊急採購18台X光機布署在入境長廊。為解燃眉之急，航警局昨天調來現有的4部X光機，完成安裝測試後將於明天投入手提行李檢查作業，希望有助縮短檢查時間，減少旅客不便。

航警局指出，為協助防疫非洲豬瘟，自1月16日起，已於中國、港澳航班入境空橋出口設置檢查站，採取「前置宣導，鼓勵自動放棄，檢查不裁罰」的方式，全力做好防疫，16日已檢查54航班（其中大陸37航班）、17日檢查57航班（其中大陸39航班），這2日檢查已達非洲豬瘟疫區來台航班70％，預計將很快達成100%檢查。

航警局主任秘書郭順德表示，行政院日前決議由農委會緊急採購18台X光機來執行疫區入境旅客手提行李檢查，由航警局代為執行採購，未來將部署在二座航廈入境長廊，航警局下午先調撥庫存備用及貨運站總共4部X光機，分別布署在中、港、澳班機較常停放的A6-A7、B6-B7、C3-C4、D3-D4入境閘口的中間，等到新購的18部X光機採購裝設後，再撤回原任務地，4部機器安裝測試後，明天將投入檢查作業。

另外，關務署台北關也將增購2台X光機，放置在中國旅客入境的第二航廈海關檢查線上，由於每台值勤時需要4人，總共要增加8人，初期將由內部挪調人力，或由一期航廈的人力增援二期航廈，關務署為此正緊急招考約40名約聘人員，以應付防疫作戰需求。

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