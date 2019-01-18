後壁埤寮平交道汽機車爭道 1/22～1/25夜間施工拓寬

2019-01-18 20:37

〔記者楊金城／台南報導〕台南市後壁區南74線區道去年10月完成拓寬，但台鐵埤寮平交道並未同步拓寬，形成汽、機車共用車道瓶頸，危及交通安全，台鐵將在1月22日到1月25日利用凌晨時段施工改善南74線埤寮平交道拓寬。

台南市議員李宗翰、後壁頂安里長林丁和、長安里長黃秀梅、長短樹里長廖春旗、竹新里長莊瑞麟今天和台鐵台南電力段、嘉義工務段會勘南74線埤寮平交道拓寬案。

李宗翰說，南74線連接省道台1線、市道172線，是白河、新營、後壁、鹽水主要聯絡道路，台南市工務局在去年10月完成南74線埤寮平交道到台1線最後一段拓寬，但平交道未能配合完成，希望台鐵加緊施工，因應鹽水月津港燈節、鹽水蜂炮的大批車潮，盼農曆春節前完工拓寬埤寮平交道。

台鐵嘉義工務段說，去年1月工務局動工闢建南74線最後一段拓寬，曾與工務局協調埤寮平交道改善拓寬時程，台鐵局需要補助款400萬元入帳才能辦理後續發包和備料施工，至少需要半年時間，但市府直到去年6月才撥款給台鐵，以致平交道改善延宕。

台鐵嘉義工務段說，南74線埤寮平交道改善將在1月22日到1月25日的零點到6點施工，包括平交道門拱移置、鐵路鋼軌抽換、遮閉柵欄和電力、電信、號誌纜線鋪設。

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