大菓葉玄武岩柱新設步道 外界批太突兀

2019-01-18 18:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕先前遭私人地主放置貨櫃的西嶼大菓葉玄武岩柱，澎湖國家風景區管理處新近增設步道及3D立體人行道，遭外界批過於突兀，破壞天然美景；澎管處表示，步道是為了阻絕遊客，避免攀爬玄武岩發生意外；3D立體行人道是讓車輛減速。

昔日屢傳遭遊客任意攀爬的西嶼大菓葉玄武岩柱，雖然澎管處在上面立牌警告，但每年都有白目遊客攀爬拍照，在屢勸不聽下，澎管處乾脆舖設步道，提供遊客佇足拍攝玄武岩柱，希望造成阻絕效果，但因過於突兀，引發外界質疑，不少網友認為應避免過多人為建設，保持原始風貌較好。

針對外界質疑，澎管處表示，由於現為枯水期，因此感覺較為突兀，目前已在步道旁廣植草皮，未來長成綠地後，就會符合玄武岩景觀，同時步道設計在尾端刻意增寬加大，提供團體客拍攝與玄武岩柱合照，希望能達到象徵性阻隔效果，不會再發生遊客攀爬玄武岩柱的情形，減少發生意外的機會。

另外，大菓葉下方道路設置3D立體人行道，讓許多經過人車嚇了一大跳，在視覺效果誤導下，還以為路面凹陷，不敢過去；對此澎管處表示，當初設立3D立體人行道，是希望經過車輛能減速，維護遊客安全，現會考慮在前後方加裝警示標語，同時也會依法向交通隊申請，補正相關程序。

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