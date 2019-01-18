中國航班手提行李全面檢疫 110名警力支援桃機

2019-01-18 11:15

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為加強防範非洲豬瘟，自疫區入境的旅客手提行李改為百分之百抽檢，警政署今天調撥110名警力加入桃園機場防疫行列，航空警察局指出，昨天執行57架次8304名旅客手提行李防疫檢查，旅客配合自動丟棄肉製品達183件。

航空警察局安檢大隊副大隊長黃明凱今天表示，為配合「桃園機場疫區重點班機登機門手提行李專案」，航警局人員連續兩天來進行中國大陸等非洲豬瘟疫區來台的旅客防疫檢查，昨天執行57架次班機，檢查8304名旅客，平均每分鐘執行10.55人。

為落實並加快自疫區入境旅客手提行李抽檢速度，警政署今天調撥保一總隊110名警力支援桃園機場防疫檢查，支援警力將在進行講習與勤務分配後，立刻投入執勤行列。

航警局持續在各空橋閘門口進行防疫檢查，替代役人員手持「肉製食品請拋棄」告示牌，在「肉製食品檢查站」前，告知旅客主動丟棄肉製品，以利快速通過檢查站，大部分旅客下飛機後都能配合檢查，並主動丟棄手提行李中的肉製品。

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