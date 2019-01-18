台東馬偕周邊停車有解 太平溪高灘地將建停車場

2019-01-18 11:14

［記者黃明堂／台東報導］台東馬偕醫院周邊停車空間不足問題有解套方案！縣府將在醫院旁的太平溪高灘地闢臨時停車場，6月底前即可啟用，方便民眾就醫探病。

台東市台東馬偕醫院周邊停車空間不足，周邊道路兩側車滿為患，常造成交通大打結，縣府交觀處於16日會勘，原擬利用東海國小操場興建地下停車場，但因工期長達2年，且有湧水問題，校方擔心影響學童而強烈反對，縣長饒慶鈴指示縣府團隊再研商，終於由建設處提出較為可行方案，將在太平溪河灘地以「增建越堤設施」方式設置臨時停車空間，紓解短期內民眾就醫停車問題。

縣府建設處表示，將在太平溪堤外河灘地設置長140公尺、寬18公尺空間，加上溜冰場對面綠地，預計可增加150格停車位，以解決民眾就醫探病的停車問題。

饒慶鈴指出，利用太平溪河灘地可短期改善周邊停車問題，但就長期來看，興建停車場仍有其必要性，縣府仍將運用交通部公路總局經費補助，進行台東馬偕醫院周邊包含東海國小操場、馬偕醫院北側土地、東側溜冰場及南側住宅及道路用地等區塊的可行性評估，興建方式以闢建現有空地為平面、立體或地下停車場等不予設限。

縣府表示，絕不預設任何方案，會將公共利益、興建時程、減少鄰里環境衝擊、維運管理及經費等都會納入考量並取得各方共識。

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