凱道原民將被驅離 柯文哲遭批不懂「轉型正義」

2019-01-17 10:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕為爭取原住民相關權益，原住民族轉型正義小教室露宿凱道及二二八公園已長達694天，不過原轉小教室今天發聲明表示，又再一次收到北市府「強制拆除」的公文，痛批台北市長柯文哲，對於原住民族歷史及轉型正義的課題欠缺理解，也向總統蔡英文及行政院長蘇貞昌喊話，希望政府重視原住民轉型正義。

聲明全文如下：

何等諷刺？

中華民國面對中國壓力勇敢捍衛尊嚴，

但是原住民的尊嚴仍被踐踏，又一次要被驅離。

今天（2019/1/17）是原住民族轉型正義小教室露宿凱道及二二八和平公園的第694天。今早在寒流來襲中，台北市警局又再一次發出公文警告即將於1/22強制拆除凱道駐地。歌手巴奈嚴詞批判台北市府及市長柯文哲，對於和平靜態表達政治訴求的活動也屢加阻撓，嘴巴稱依法執法，但對轉型正義的認識淺薄。巴奈並對蔡英文喊話，蔡總統在2017年3月時便公開表示，傳統領域是「完整的空間概念」，希望行政機關及新任的蘇貞昌院長能夠正視原住民族轉型正義。

由知名歌手巴奈、文化工作者那布及紀錄片導演馬躍・比吼組成的原轉小教室，自2017年2月23日踏上凱道抗議《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》後，已進入第694日。在近七百日的時間裡，原轉小教室以柔性方式，舉辦石頭彩繪、野餐會、演唱會等活動，表達「修正「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」、「推出該辦法的原民會主委下台」等兩項訴求，「沒有人是局外人」的口號也成為各界引用、轉化，出現在金曲、金音獎舞台的口號。在移至台大醫院站1號出口後，更舉辦了上百場「凱道小講堂」，邀請文史、政治工作者及藝術創作者進行演講，演變為一場「以水泥地上的部落生活」進行抗議的多元社會運動。

今日（1/17）上午，台北市警局再度以凱道部落「違反台北市公園管理自治條例」，指凱道部落的帳篷及文宣看板等阻礙行人為由將於1/22日進行拆除。

蔡英文曾在主持原轉會時，便表示傳統領域是「完整的空間概念」、不是所有權，且「政府有責任帶領主流社會尊重、理解這個歷史事實」。然而至今民進黨政府仍尚未針對原住民族傳統領域劃設辦法提出任何修正，在部分民進黨高層的強力主導下，甚至刻意混淆傳統領域的「自然主權」與憲法保障之私有「財產權」之間的概念，造成部分族群對立。

對此，巴奈再度聲明，痛斥柯文哲以及台北市府，對於原住民族歷史及轉型正義的課題欠缺理解，質問「在花圃上如何妨礙行人？」同時也對甫上任的行政院長蘇貞昌喊話，當初通過傳統領域劃設辦法的原民會主委夷將・拔路兒留任，非常失望。希望蘇貞昌在推動「人民有感」的施政時，不能漠視過去數百年來原住民族失去傳統領域，被迫在城市流浪、失去身份認同及傳統的生活智慧，「這些痛很有感，希望蘇院長能夠願意傾聽，並且著手解決」。

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