104公斤重經縮胃減重手術後瘦40公斤 健保有給付

2019-01-16 23:53

〔記者楊金城／台南報導〕1名罹患多囊性卵巢症候群的30歲陳姓人妻，身高156公分的她體重原僅58公斤，2年來體重直線飆升到104.4公斤，曾求助減重門診服藥和飲食、運動控制，一度減重20公斤，後來仍失控，最後在佳里奇美醫院經袖狀胃切除術（俗稱縮胃手術）後，半年來減了40公斤，減重手術並有健保給付，她只付了約5萬元自付額。

陳小姐目前只有64公斤重，吃3顆水餃就飽了，保持1天5餐加上適度營養補充、規律運動，她高興的說，如釋重負，健康回來了。

佳里奇美醫院一般及消化系外科主治醫師曾建仁說，去年7月陳小姐來求診時，體重104.4公斤，BMI:40.7，無糖尿病和重大疾病，因多囊性卵巢症候群造成經期不正常，體重飆升，與她討論後，採用袖狀胃切除手術，7月中術後恢復情形良好，術後第三天開始進食流質食物，術後第七天拔掉引流管出院，至今半年內瘦到64公斤，減重40公斤，經期回復，也如願回到職場上班。

曾建仁說，外科減重手術主要有胃繞道手術，減重手術中效果最好，治療糖尿病效果最佳，但是手術比較複雜，其二袖狀胃切除手術，將胃留下體積約100~150cc，切除的胃包含了分泌刺激食慾荷爾蒙的細胞，減少飢餓感，降低食慾；此外，改變胃腸道的蠕動和荷爾蒙的分泌，對糖尿病也有很好的改善效果，手術相對簡單，比胃繞道安全。其三可調式胃束帶手術，沒有切掉胃，需要1至2年的時間慢慢調整束帶的鬆緊。

曾建仁說，減重手術可改善與肥胖有關的疾病，特別是第二型糖尿病，改善程度會因病人年齡、體重高低、糖尿病時間長短和嚴重程度而有所差異。

目前減重手術健保給付符合標準：BMI≧40，或BMI≧35且合併有肥胖相關併發症、18~55歲，經半年以上的內科減重治療失敗，無內分泌系統異常或其他會造成肥胖的疾病；無藥物濫用或精神疾病；無重大器官功能異常並能接受外科手術風險。病人只需負擔腹腔鏡耗材費用、病房差額及健保部分負擔，約在數萬到十幾萬元不等。

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