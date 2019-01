新秀YuAn繪「愛的首投」 入圍安古蘭宣傳台灣平權議題

今年21歲的台北藝術大學動畫系大四生YuAn(饒予安)以作品「The first vote of love」,入圍2019法國安古蘭國際漫畫節獎項,名列全球前3,有機會替台灣奪下一個金獎。(記者吳柏軒攝)

2019-01-16 18:59

〔記者吳柏軒/台北報導〕新銳創作者YuAn去年剛成年,與多數青年一樣經歷婚姻平權公投的紊亂及紛擾,但一股替理念發聲的念頭,創作「The first vote of love」作品,用動漫傳達台灣史上特殊經驗,也獲國際評審青睞,入圍安古蘭國際漫畫節獎項前3名,更盼台灣議題藉國際獎更廣為人知。

今年21歲、本名饒予安的YuAn正就讀台北藝術大學動畫系4年級,她坦言小時愛畫畫及藝術,國中喜歡攝影、高中曾接觸平面設計,但直到升上大學才真正踏入創作領域,舉凡插畫、平面設計、攝影、影像創作等皆多方嘗試,並不對自己的創作預作設限。

YuAn說,先前即從其他藝術創作者口中聽聞法國安古蘭國際漫畫節的盛名,在去年初透過學校補助前往當地,並投稿參與競賽,去年未入圍,今年再接再厲參加網路漫畫的「Draw Me Comics」獎項,用去年底台灣婚姻平權公投議題作為靈感,畫出「The first vote of love」漫畫,日前法國官網公告入圍名單,獲選該獎項全球前3名之列,但最終結果待24日才揭曉。

YuAn去年剛滿20歲擁有投票權,對台灣選舉風氣感到興奮,形容生活在台灣的人「宛如買了一張自由座車票」,可自由選擇,自己也十分正視,並對於「投票」的剎那印象深刻,再加上去年公投議題正夯,同儕、同溫層不斷討論,聚焦婚姻平權、性平教育等議題,便決定用創作,來替平權理念發聲。

得獎漫畫中,YuAn解釋,其實只是畫出投票的短暫瞬間,但過程採第一人稱視角,透過符號與獨白,走真摯路線傳達意涵,如主角在鏡中拼貼自我,利用圓餅圖象徵每個人立場與理念,並成為個人立足點,但圓餅缺角的契合,也象徵不同立場的人們彼此拉攏體諒,作品並未強加觀點,採開放結局讓人省思。

YuAn表示,這次參與競賽獲得許多關注與回饋,家庭親友也提供部分感觸,自己在社群也關注到婚姻平權議題的爭吵及分享,希望透過競賽在國際曝光後,也能讓議題更被看見;至於未來,則希望持續獨立創作,也不排斥編輯或策展等,學業上則即將前往德國當交換學生一學期,繼續接觸國際藝文能量。

YuAn去年剛成年,以首投族姿態感受台灣選舉熱議話題,並聚焦婚姻平權,以其為靈感創作「The first vote of love」作品,入圍2019年安古蘭國際漫畫節的「Draw Me Comics」網路漫畫競賽獎項全球前3,圖為漫畫封面。(YuAn提供)

