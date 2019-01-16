新秀YuAn繪「愛的首投」 入圍安古蘭宣傳台灣平權議題

今年21歲的台北藝術大學動畫系大四生YuAn（饒予安）以作品「The first vote of love」，入圍2019法國安古蘭國際漫畫節獎項，名列全球前3，有機會替台灣奪下一個金獎。（記者吳柏軒攝）

2019-01-16 18:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕新銳創作者YuAn去年剛成年，與多數青年一樣經歷婚姻平權公投的紊亂及紛擾，但一股替理念發聲的念頭，創作「The first vote of love」作品，用動漫傳達台灣史上特殊經驗，也獲國際評審青睞，入圍安古蘭國際漫畫節獎項前3名，更盼台灣議題藉國際獎更廣為人知。

今年21歲、本名饒予安的YuAn正就讀台北藝術大學動畫系4年級，她坦言小時愛畫畫及藝術，國中喜歡攝影、高中曾接觸平面設計，但直到升上大學才真正踏入創作領域，舉凡插畫、平面設計、攝影、影像創作等皆多方嘗試，並不對自己的創作預作設限。

YuAn說，先前即從其他藝術創作者口中聽聞法國安古蘭國際漫畫節的盛名，在去年初透過學校補助前往當地，並投稿參與競賽，去年未入圍，今年再接再厲參加網路漫畫的「Draw Me Comics」獎項，用去年底台灣婚姻平權公投議題作為靈感，畫出「The first vote of love」漫畫，日前法國官網公告入圍名單，獲選該獎項全球前3名之列，但最終結果待24日才揭曉。

YuAn去年剛滿20歲擁有投票權，對台灣選舉風氣感到興奮，形容生活在台灣的人「宛如買了一張自由座車票」，可自由選擇，自己也十分正視，並對於「投票」的剎那印象深刻，再加上去年公投議題正夯，同儕、同溫層不斷討論，聚焦婚姻平權、性平教育等議題，便決定用創作，來替平權理念發聲。

得獎漫畫中，YuAn解釋，其實只是畫出投票的短暫瞬間，但過程採第一人稱視角，透過符號與獨白，走真摯路線傳達意涵，如主角在鏡中拼貼自我，利用圓餅圖象徵每個人立場與理念，並成為個人立足點，但圓餅缺角的契合，也象徵不同立場的人們彼此拉攏體諒，作品並未強加觀點，採開放結局讓人省思。

YuAn表示，這次參與競賽獲得許多關注與回饋，家庭親友也提供部分感觸，自己在社群也關注到婚姻平權議題的爭吵及分享，希望透過競賽在國際曝光後，也能讓議題更被看見；至於未來，則希望持續獨立創作，也不排斥編輯或策展等，學業上則即將前往德國當交換學生一學期，繼續接觸國際藝文能量。

YuAn去年剛成年，以首投族姿態感受台灣選舉熱議話題，並聚焦婚姻平權，以其為靈感創作「The first vote of love」作品，入圍2019年安古蘭國際漫畫節的「Draw Me Comics」網路漫畫競賽獎項全球前3，圖為漫畫封面。（YuAn提供）

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