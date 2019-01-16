澎湖創客基地作品分享 產官學創跨界對話

2019-01-16 19:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖擁有全國首座離島創客基地，今日舉行「創意·印記」作品分享交流會，積極催生創客基地的立委楊曜、勞動部勞動力發展署長黃秋桂等貴賓都出席，現場展示上百件創意作品，楊曜希望結合文創與商機，開辦澎湖元素市集。

今日交流會中，除楊曜、黃秋桂外，還有勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長程泰運、勞動部勞動力發展署創新中心主任游明鑫、澎湖縣政府教育處副處長莊華州、澎湖縣社會處副處長陳韻如、澎湖各級學校、創客等產官學創界人士參加，對於創客們融入澎湖元素文創商品，讓署長黃秋桂驚呼連連。

現場作品包括：「海廢重生」（運用廢棄浮球、燈泡、魚鈎等製成裝置藝術）、「網羅幸福」（布織海洋生物）、「鬼斧神工」（運用漂流木製成魯班鎖）等，充滿在地海洋特色，也有當地創客運用漂流木製作「好事花生」，每一位參觀者都對創客展現的創意能量發出驚嘆聲。

立委楊曜表示，微型創業鳳凰貸款申貸年齡，除了20至65歲婦女及45至65歲中高齡者，設籍離島地區20至45歲青年也可申貸，歡迎多加使用，將繼續爭取金額能由100萬增加至150至200萬，同時希望創客將獨特創意轉化為作品，進而銷售，行銷澎湖。

民眾欲申貸勞動部微型創業鳳凰貸款，可電洽勞動部高屏澎東分署（07）8210171或澎湖就業中心（06） 9271207。

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