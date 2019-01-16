疫病》男遊東南亞染麻疹 傳染期間參加公司尾牙

2019-01-16 16:12

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今天公布國內新增2例境外移入麻疹，均為北部30多歲男性，2人去年12月下旬曾各別到越南與菲律賓自助旅遊，返國後陸續發病與出疹，就醫檢驗確診，但其中1人在可傳染期間出席公司大規模尾牙，另1人也有公共場所活動史，提醒有相關紀錄民眾要注意自主健康管理。

疾管署副署長羅一鈞說，2名個案分別在1月7日、8日發病，11日出疹，在第2、3次就醫時被通報而確診，目前1人在家休養、1人住院治療中；衛生單位現掌握接觸者各為118人、216人，尚未發現有疑似症狀者，將持續追蹤監測至2月2日。

不過，2名個案在可傳染期間均有公共場所活動史，包含1月7日晚上7點半到新北市板橋區「六必居潮州一品沙鍋粥（民權店）」用餐、1月11日晚上6點半到新北市板橋區「綠食代素食」消費、1月12日晚上於桃園市中壢區「皇帝嶺餐廳」用餐。

羅一鈞指出，越南自助旅遊個案在1月12日到桃園市中壢區「皇帝嶺餐廳」用餐，主要是參加公司尾牙，活動多達數百人，由於麻疹可藉由空氣傳播，密閉空間1公尺內仍有感染風險，已主動追蹤鄰近9個桌次出席者的健康情形，並請公司轉知其餘人員注意自主健康管理。

疾管署提醒，凡是曾於確診者可傳播期間在相關時段出入相關場所的民眾，從最後接觸日起算要自主健康管理18天，若有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫。

根據疾管署統計，若以發病時間計算，今年累計2例麻疹病例，均為境外移入。

疾管署也提醒，目前為麻疹好發季節，我國鄰近國家中，印度、印尼、菲律賓、中國、泰國與越南持續有病例發生，民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。

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