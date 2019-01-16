北台4縣市大雨特報！ 明冷空氣最強 低溫下探14度

2019-01-16 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣增加，北部及東半部雲量偏多，北台灣降雨持續，並有機會發生局部較大雨勢，中央氣象局也在凌晨3點50分針對北台灣4縣市發布大雨特報，大雨特報範圍包括基隆市、宜蘭縣、台北市山區、新北市山區及北海道地區。

今日氣溫方面，今晚到明天清晨中部以北及東北部低溫14至16度，南部地區及花東低溫16至19度；白天北台灣高溫約17、18度，整天感受較涼，花東高溫約20至22度，中南部約22至24度。

今日空氣品質部分，上海於昨日下午3點時細懸浮微粒濃度達169微克每立方公尺，可能挾帶境外污染物南下，因華南雲雨帶東移，受降雨洗除作用影響，境外污染物影響較輕微。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時為紅色警示等級。

週四（17日）冷空氣達到最強，加上華南雲雨區東移影響，水氣也較多，各地都有降雨機率，北部及東半部雲量偏多降雨持續，全天感受濕涼，週五（18日）水氣減少，西半部大致恢復為多雲到晴。氣溫方面，週四中部以北及東北部低溫下探至14、15度，其他地區約17至19度，北台灣高溫約16至18度，花東高溫約20到23度，中南部約22至27度，溫差相對較大，週五各地氣溫稍微回升。

週六（19日）東北季風強度有減弱趨勢，降雨範圍縮小，僅東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨，北部平地降雨機率下降、雲量減少，中南部地區維持多雲到晴天氣，北台灣氣溫開始回升。

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