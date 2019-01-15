到美術館能幹麻？高雄兒美館告訴你美術館有多好玩

2019-01-15 13:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕到美術館只能看畫嗎？如果不看畫，到美術館做什麼？高美館所屬的兒童美術館特別為12歲以下孩子及親子，規畫「藝術，在這裡」家庭版典藏啟蒙教育展，企圖顛覆對美術館的想像，並揭開神祕的典藏核心，和大眾分享高美館豐富的館藏。

高美館長李玉玲表示，「藝術，在這裡」試圖翻轉大眾對美術館的刻版印象，傳統來說，一般大眾到美術館是為了欣賞藝術品，但隨著時代發展，美術館不斷成長，意義與服務範疇擴大，早已集聚休閒娛樂、時尚社交與討論社會議題的多元空間，具有跨域特質，同時也是進步城市發展指標。

「藝」展透過互動式的展場設計，在展場裡打造一座小型的開放式典藏庫房，讓觀眾得以一見典藏品收藏在庫房中狀態，並邀請孩童化身為小小典藏員，在角色扮演中，實際體驗，參與庫房中掛畫、展示與整理行為，在動手操作過程中，引發孩童對於藝術品的呈現、分類產生興趣與討論，展場中並採用近年最夯的科技 AR 形式，呈現「不在場」的藝術原作。

此外，參展藝術家洪添賢、林介文、林欣昉、蕭聖健等人更為「藝」展特地量身定做的作品，滿足視覺、聽覺與觸覺感官盛宴，深化展覽議題，亦是不容錯過的特色。

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