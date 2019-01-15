10餘隻海豚驚喜現身澎湖 外垵漁民感動

2019-01-15 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕久違的海豚族群，今日上午突然出現在澎湖外垵漁港外，成群海豚嬉戲追逐，雖然漁民普遍對於海豚印象不佳，但能親眼目睹成群海豚也感到相當驚喜，根據目擊漁民表示，數量約在10餘隻，依照外型初判應是瓶鼻海豚家族。

目擊的許姓漁民表示，今日上午東北季風尚未抵澎，趁天氣短暫晴朗之際，趕忙出海捕撈有「白金」之稱的〈魚土〉魠魚，漁船甫開出外垵漁港，就看見成群的海豚，數量約有10餘隻，相互追逐嬉戲，往岸邊靠近，但速度相當快，一下子就消失在視野之外，雖然海豚會爭搶〈魚土〉魠魚，一般漁民普遍不喜，但看見成群海豚還是相當感動。

根據資料顯示，台灣洄游的鯨豚以東部海岸比較多，群體多樣且數量大，離島澎湖則是要等到11月以後，〈魚土〉魠魚現蹤時，海豚才會跟著聚集覓食，早年沙港村民曾因捕捉海豚遭到國際污名化，但近年來環保意識抬頭後，海豚已列入保育類動物，澎湖漁民大都能守法不會捕捉。

澎湖縣政府農漁局生態保育科表示，自去年越冬以來，澎湖都未曾救傷海豚，與往年情形不同，一則以喜、一則以憂，喜的是可能誤觸網具的案例減少，憂的是海豚數量可能銳減；至於海豚除了追逐覓食而來，另一方面可能是躲避外海強浪，才會游近岸邊避風，外垵在1969年曾有千餘隻海豚進入港區，現仍有照片流傳，因此也是在海豚洄游路線內。

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