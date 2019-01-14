平均每小時16件家暴通報 多為婚姻、離婚或同居關係暴力

2019-01-14 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部數據指出，每年約有13萬多家暴通報數，截至去年前3季，平均每一小時就有16.28件家暴通報。其中多為婚姻、離婚或同居關係暴力，比例約佔5成多。

衛福部日前公布，截至2018年第3季以前的家庭暴力通報數，以2013年的15萬2680件最多，之後每年約在13萬多件，如前年共有13萬7148件通報數，平均每小時有15.66件。去年前3個季度，則共有10萬5370件，平均每小時16.08件。

進一步分析，通報的家暴案中，有超過5成是婚姻、離婚或同居關係暴力。針對被害及加害者兩邊關係別來看，自2016年起，被害人為現同住的其他家庭成員（不含配偶）人數大過配偶。如去年前3季度，共3萬1879件配偶受暴通報數，現同住的其他家庭成員則有3萬7138件，多了約5260件。其中家庭成員又以直系血親最多，佔4成多。

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衛生福利部統計處

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