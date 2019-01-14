新知》治癒C肝不只保肝 研究發現：也減少腎病變

2019-01-14 19:19

〔記者林惠琴／台北報導〕C型肝炎不只傷肝，更有腎臟病等其他病變風險。台灣消化系醫學會名譽理事長、輔仁大學醫學院院長林肇堂團隊進行國內研究發現，相較於未治療的C肝患者，已治癒C肝患者罹患末期腎病變風險大幅降低，顯示清除C肝病毒，對於肝腎健康是一舉兩得。

該研究團隊利用健保資料庫扣除合併B型肝炎、重大傷病、慢性腎病等其他合併症，追蹤1萬2384名未滿70歲、接受C肝治療的成人，並將2萬4768人未接受C肝治療的成人作為對照組，經過8年發現，已治癒C肝的患者，整體存活率較高，末期腎病變風險更大幅降低85%，缺血性中風、急性冠狀動脈症候群的風險也降低38%、23%。

參與此研究的輔大醫院醫學研究部主任、胃腸肝膽科主治醫師許耀峻指出，C肝病毒感染以肝細胞為主，但同時也會造成全身系統性疾病，包含腎病變、脂質異常、胰島素阻抗、血管炎與淋巴癌等，從該研究結果則可發現，透過有效根除C肝病毒，可以穩定腎功能、降低心血管疾病風險，減少肝外病變與相關死亡。

許耀峻也提醒，今年1月起，政府大幅放寬健保給付C肝口服新藥，只要確診感染，均可接受治療，不需要打針、副作用低，涵蓋基因型1至6型，更重要的是治癒率超過97%，為病情較嚴重的慢性腎臟病患者、容易貧血、不適合使用雷巴威林的長者，提供更多用藥選擇。

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